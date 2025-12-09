English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack Case: 'ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചു'; സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് വേറെ പണിയില്ലാത്തതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Actress Attack Case: 'ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചു'; സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് വേറെ പണിയില്ലാത്തതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Actress Attack Case Kerala: എന്ത് കിട്ടിയാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:27 AM IST
  • ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതി ലഭ്യമായി എന്നാണ് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി
  • കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും, നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുമാണ് താൻ ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ്

പത്തനംതിട്ട: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകുന്നത് 'വേറെ ജോലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്' എന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്.

എന്ത് കിട്ടിയാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. നടി എന്ന നിലയിൽ ഇരയോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും, ‌നീതി എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകണം.

ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതി ലഭ്യമായി എന്നാണ് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും, ദിലീപുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുമാണ് താൻ ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഈ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ് ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ഈ നേതാവിന്റെയും, അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സർക്കാർ എപ്പോഴും അവൾക്കൊപ്പമാണെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ് വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

