  Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൾസർ സുനി ഹൈക്കോടതിയിൽ; അപ്പീൽ നൽകി

Pulsar Suni Highcourt: പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി എല്ലാവർക്കും 20 വർഷം വീതം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:46 PM IST
  • പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി. മണികണ്ഠൻ, വി.പി. വിജീഷ്, വടിവാൾ സലീം, പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ
  • ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച കഠിനതടവിനെതിരെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച 20 വർഷത്തെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ. ൃ

പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി എല്ലാവർക്കും 20 വർഷം വീതം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. പൾസർ സുനി (സുനിൽ എൻ.എസ്), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി. മണികണ്ഠൻ, വി.പി. വിജീഷ്, വടിവാൾ സലീം, പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ.

ശിക്ഷാകാലാവധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ പൾസർ സുനിയാകും ജയിലിൽ നിന്ന് ആദ്യം മോചിതനാവുക. ഏഴര വർഷത്തോളം വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിഞ്ഞതിനാൽ പൾസർ സുനിക്കും സമാനമായ കാലയളവ് തടവിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം പ്രതി മാർട്ടിൻ ആന്റണിക്കും ഇനി 13 വർഷത്തോളം ജയിലിൽ തുടർന്നാൽ മതിയാകും.

ഇതനുസരിച്ച് 2039 ഓടെ ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളായ മണികണ്ഠൻ, വിജീഷ് എന്നിവർക്ക് ഏകദേശം 16 വർഷത്തിലേറെയും, വടിവാൾ സലീം, പ്രദീപ് എന്നിവർക്ക് 18 വർഷത്തോളവും ശിക്ഷാ കാലാവധി ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. അതേസമയം, ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ദിലീപും പൾസർ സുനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന സുപ്രധാന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും വിചാരണ കോടതി വേണ്ടവിധം പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Actress Attack CasePulsar Suni

