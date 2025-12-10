English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ചോര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോപണം, അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത്

Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ചോര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോപണം, അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത്

Actress Attack Case Verdict: ഹൈക്കോടതിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാ​ഗം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 10, 2025, 01:26 PM IST
  • ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണം വേണം
  • ഊമക്കത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതിയും ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്തണം

Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; വിധി ചോര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോപണം, അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്ത്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിചാരണക്കോടതി വിധി ചോർന്നതായി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. യശ്വന്ത് ഷേണായി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ഗൂഢാലോചനകുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ദിലീപ് കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു.

കേസിലെ വിധി വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന് ഊമക്കത്ത് ലഭിച്ചുവെന്നും കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ വിധിയുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് യശ്വന്ത് ഷേണായി  കത്ത് നല്‍കി. ഊമക്കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെയാണ് യശ്വന്ത് ഷേണായി കത്ത് നൽകിയത്.

ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ കുറ്റക്കാരായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിധി പ്രസ്താവത്തിന് മുൻപ് ഊമക്കത്തായി അസോസിയേഷന് ലഭിച്ചെന്നാണ് പരാതി. കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി ചാർളി തോമസ്, എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ്, ഒമ്പതാം പ്രതി സനിൽ കുമാർ എന്നിവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു.

വിധി ചോർന്നോയെന്നും കത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തണമെന്നും ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാ​ഗം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

