English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ കാവ്യ-ദിലീപ് ബന്ധമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം; വിചാരണ കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ

Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ കാവ്യ-ദിലീപ് ബന്ധമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം; വിചാരണ കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ

Actor Dileep Kavya Madhavan Relation: വിചാരണ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:40 AM IST
  • നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം ദിലീപ്-കാവ്യ ബന്ധമാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്
  • ഈ ബന്ധം നടി പുറത്തുപറഞ്ഞതാണ് ക്വട്ടേഷനിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു

Read Also

  1. Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്, വിടുതൽ ഹർജി പിൻവലിച്ച് ദിലീപ്

Trending Photos

KN-600 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
KN-600 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Mahalakshmi Rajyog: മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം നേട്ടങ്ങളുടെ കുതിപ്പ്..!
5
Mahalakshmi Rajayoga
Mahalakshmi Rajyog: മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം നേട്ടങ്ങളുടെ കുതിപ്പ്..!
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
5
Recipie
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
6
Poha
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ കാവ്യ-ദിലീപ് ബന്ധമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം; വിചാരണ കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അന്തിമ വിധി വരാൻ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, വിചാരണ കോടതിയിൽ നടന്ന വാദങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് കേസിൽ കോടതി അന്തിമ വിധി പറയുക. വിചാരണ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ: ക്വട്ടേഷന് പിന്നിൽ 'ദിലീപ്-കാവ്യ ബന്ധം' എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും വാദിച്ചത്. നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം ദിലീപ്-കാവ്യ ബന്ധമാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്. ഈ ബന്ധം നടി പുറത്തുപറഞ്ഞതാണ് ക്വട്ടേഷനിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു.

പേരുകൾ രഹസ്യമാക്കി: കാവ്യയുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ദിലീപ് തന്റെ ഫോണിൽ 'രാമൻ', 'RUK അണ്ണൻ', 'മീൻ', 'വ്യാസൻ' എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യരിൽ നിന്ന് കാവ്യയുമായുള്ള ബന്ധം മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ രഹസ്യമായി പേരുകൾ നൽകിയതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.

'Dil Ka' എന്ന് സേവ് ചെയ്ത നമ്പർ: ഡ്രൈവർ അപ്പുണ്ണിയുടെ ഫോണിൽ കാവ്യയുടെ നമ്പർ 'Dil Ka' എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദിലീപാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു.

മഞ്ജു വാര്യർ അറിഞ്ഞത്: 2012-ൽ തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ ദിലീപും കാവ്യയുമായുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ വന്ന മെസേജുകളിലൂടെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത്. സംശയം തോന്നിയ മഞ്ജു, സംയുക്ത വർമ്മയ്ക്കും ഗീതു മോഹൻദാസിനുമൊപ്പം പോയി നടിയെ കാണുകയും നടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.

ദിലീപിന്റെ പ്രതിരോധം: 'പോലീസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കെട്ടുകഥ' എന്നുപറഞ്ഞ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും ദിലീപ് കോടതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നും പോലീസ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണിതെന്നും ദിലീപ് വാദിച്ചു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമില്ലെന്നും, മഞ്ജുവുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് നടിയല്ല കാരണമെന്നും ദിലീപ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു.

കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ

2017 ഫെബ്രുവരി 17രാത്രി 9 മണിക്ക് കൊച്ചി നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ വച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പതുപേർ പ്രതികളായി. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയും എട്ടാം പ്രതി നടൻ ദിലീപുമാണ്. 2017 ജൂലൈ 10തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2017 ഒക്ടോബർ 3ന് ദിലീപിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. വിചാരണക്കിടെ 28 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി. വിചാരണ വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഡിസംബർ എട്ടിന് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അന്തിമ വിധി പറയും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actress Attack CaseActress Attack Case Verdict

Trending News