Actress Rini Ann George: 'അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു, ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു'; പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല, യുവ നേതാവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുവ നടി

കൊച്ചി: യുവ നേതാവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുവ നടി റിനി ആന് ജോര്ജ്. ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പലയിടത്തും പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് റിനി പറയുന്നു. അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി ആരോപിച്ചു. നേതാവിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യുവനേതാവ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിലെ പലരുമായും നല്ല ബന്ധമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും റിനി ആൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെട്ടത്. പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ അശ്ലീല മെസേജുകളാണ് അയയ്ക്കുന്നത്. ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തുടരുകയായിരുന്നു. ആദ്യം മെസേജ് അയച്ചത് മൂന്നര വർഷം മുൻപാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ ജനപ്രതിനിധിയായത്. മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയാളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നത്. പരാതിയുള്ളവർ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെയെന്നും റിനി പറഞ്ഞു. ഇയാൾ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായും നടി പറഞ്ഞു.
