അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാന്റെ ഉൾപ്പെടെ മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ആലപ്പുഴയുടെ നിയുക്ത എംഎൽഎ എഡി തോമസ്.
ആലപ്പുഴ: മുന് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന നവകേരള സദസ് പരിപാടിക്കിടെ ആലപ്പുഴയില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാന്മാര് പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പുനരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അതേസമയം പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു എഡി തോമസ് എംഎല്എയുടെ പ്രതികരണം. അന്ന് ഗൺമാൻമാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എഡി തോമസ്. ഈ തീരുമാനം തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക നീതിയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമായി ആരും കാണരുതെന്നും എംഎല്എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അന്ന് നവകേരള സദസിനിടെ ആലപ്പുഴയില് വച്ച് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഗൺമാനുൾപ്പെടെ തല്ലിച്ചതച്ചത്. കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്നായിരുന്നു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത്. കേസില് പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന കോടതിയുടെ നിര്ദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സംഭവത്തില് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമല്ല ഇതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന്റെയും പ്രതികരണം.
