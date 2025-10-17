English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali Special: ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ; കേരളത്തിലെ 14 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് അധിക കോച്ചുകൾ

Diwali Special: ദീപാവലി, വാരാന്ത്യ അവധികൾ പ്രമാണിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് വിവിധ ട്രെയിനുകൾക്ക്‌ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:03 PM IST
  • ഉത്സവ സീസണിൽ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ നൽകിയത്.
  • ഉത്സവ സീസണുകളിൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്‌ പകരമായാണ്‌ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത്‌

തിരുവനന്തപുരം: ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായി കേരളത്തിലെ 14 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു. ദീപാവലി, വാരാന്ത്യ അവധികൾ പ്രമാണിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് വിവിധ ട്രെയിനുകൾക്ക്‌ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത്. ഉത്സവ സീസണിൽ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ നൽകിയത്. ഉത്സവ സീസണുകളിൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്‌ പകരമായാണ്‌ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത്‌. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന്‌ വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിനു മാത്രമാണ്‌ അധിക കോച്ചു ലഭിച്ചത്. മാവേലി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌, അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ്‌, കോഴിക്കോട്‌ ജനശതാബ്ദി, അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അധിക കോച്ചുകൾ ലഭിച്ചത്. ട്രെയിനുകളുടെ പേരും, ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് അധിക കോച്ചുകളെന്നും വിശദമായി നോക്കാം:

12665 കന്യാകുമാരി - ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് - ഒക്ടോബർ 18 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
12666 ഹൗറ - കന്യാകുമാരി എക്സ്പ്രസ് - ഒക്ടോബർ 20 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
12695 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ‍ൂപ്പർഫാസ്റ്റ്‌ - ഒക്ടോബർ 18, 20 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
12696 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്‌- ഒക്ടോബർ 17, 19, 21 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16187 കാരയ്‌ക്കൽ - എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17, 20 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16188 എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ - കാരയ്‌ക്കൽ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 18, 21 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16344 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - രാമേശ്വരം അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 21 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16343 രാമേശ്വരം - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17, 22 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മാവേലി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 18, 20 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
16604 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മാവേലി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17, 19, 21 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
22639 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ - ആലപ്പുഴ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 16, 21 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
22640 ആലപ്പുഴ - ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17, 22 - സ്ലീപ്പർ കോച്ച്
12075 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - കോഴിക്കോട്‌ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17 - സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ് കോച്ച്
12076 കോഴിക്കോട്‌ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ - ഒക്ടോബർ 17 - സെക്കൻഡ് സിറ്റിങ് കോച്ച്

