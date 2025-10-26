English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ; പുറത്തെത്തിച്ച ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നീണ്ടത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ

Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ; പുറത്തെത്തിച്ച ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നീണ്ടത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ

മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളെ നേരത്തെ ഒഴിപ്പിച്ചത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:48 AM IST
  • ബിജുവിന്റെ ഭാ​ര്യ സന്ധ്യയെ വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി രാജ​ഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
  • ഇവരെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്.

Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ; പുറത്തെത്തിച്ച ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നീണ്ടത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ

ഇടുക്കി: കൊച്ചി - ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ അടിമാലി ലക്ഷം വീട് കോളനി ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വീട് തകർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരാൾ മരിച്ചു. ബിജു - സന്ധ്യ എന്നീ ദമ്പതിമാരാണ് കൂമ്പാറയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പുറത്തെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ബിജുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ബിജുവിനെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്ന ബിജുവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

അതേസമയം ബിജുവിന്റെ ഭാ​ര്യ സന്ധ്യയെ വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി രാജ​ഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. സന്ധ്യയെ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ബിജുവിനെ പുറത്തെത്തിക്കാനായത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കാലിനാണ് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ശ്വാസ തടസവുമുണ്ട്.

ഇന്നലെ രാത്രി രാത്രി 10.30ഓടെയാണ് പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. 50 അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള തിട്ടയുടെ വിണ്ടിരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇടിഞ്ഞ് ദേശീയപാതയിലേക്കും അടിഭാഗത്തുള്ള ആറോളം വീടുകളിലേക്കും പതിച്ചത്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ടു വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ മഴമുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ ഇവിടെ നിന്നും 25 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ബിജുവും ഭാര്യയും ഇതിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെയോ എടുക്കുന്നതിനായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

Adimali LandslideIdukkiLandslide Deathഅടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽഇടുക്കി മണ്ണിടിച്ചിൽ

