  • Malayalam News
  • Kerala
  • Adimali Landslide: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു, അപകട കാരണം അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലോ?

Adimali Landslide: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു, അപകട കാരണം അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലോ?

20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാകാൻ കാരണമായി  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:21 AM IST
  • ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്നും 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.
  • ഇത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു.

  1. Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ; പുറത്തെത്തിച്ച ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നീണ്ടത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ

Adimali Landslide: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു, അപകട കാരണം അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലോ?

ഇടുക്കി: കൊച്ചി - ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ അടിമാലി ലക്ഷം വീട് കോളനി ഭാഗത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം. ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്നും 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു. ഒരാളാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ബിജു - സന്ധ്യ എന്നീ ദമ്പതിമാരാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനായെങ്കിലും ബിജു മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ബിജുവും സന്ധ്യയും. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്തോ എടുക്കാനായി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 10.30യോടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. ഇരുവരും വീടിന്റെ ഹാളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് നി​ഗമനം. 

Also Read: MV Vysakh: അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട എംവി വൈശാഖിനെ സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു

ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ബിജുവിനെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്ന ബിജുവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ബിജുവിന്റെ ഭാ​ര്യ സന്ധ്യയെയാണ് ആദ്യം പുറത്തെത്തിച്ചത്. അപകടം നടന്ന് 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് സന്ധ്യയെ പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് 1 മണിക്കൂർ കൂടി കഴി‍ഞ്ഞാണ് ബിജുവിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. 

അപകടത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ സന്ധ്യയെ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി രാജ​ഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കാലിനാണ് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ശ്വാസ തടസവുമുണ്ട്. 50 അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള തിട്ടയുടെ വിണ്ടിരുന്ന ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് ദേശീയപാതയിലേക്കും അടിഭാഗത്തുള്ള ആറോളം വീടുകളിലേക്കും പതിക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ടു വീടുകൾ തകർന്നു. അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Adimali LandslideIdukkiLandslide Deathഅടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ

