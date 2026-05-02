Adithyan Suicide Case: നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആദിത്യന്റെ മരണത്തിൽ കോളേജിനെതിരെ ആരോപണവുമായി അച്ഛൻ

ആദിത്യന്റെ മരണത്തിൽ കർണാടക പോലീസിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ആദിത്യന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 2, 2026, 11:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ആദിത്യന്റെ മരണത്തിൽ കോളേജിനെതിരെ ആരോപണവുമായി അച്ഛൻ പ്രദീപ് രംഗത്ത്. മകന്റെ അഡ്മിഷൻ പോലും ചതിയായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ എടുപ്പിച്ചതെന്നും ആദിത്യന്റെ അച്ഛൻ പ്രദീപ് പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിനോട് പറഞ്ഞു.

ആദിത്യന്റെ മരണം കുടുംബപ്രശ്നം കാരണമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കോളേജ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അതിനായി അവർ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ആദിത്യന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. കോളേജിലെ അദ്ധ്യാപകൻ സന്ദീപ് പാണ്ഡെയുടെ ഉപദ്രവത്തെ കുറിച്ച് ആദിത്യൻ അമ്മയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടക പോലീസിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നോ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

ബെംഗളൂരു ബിടിഎൽ കോളേജിലെ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആദിത്യന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആദിത്യൻ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന കോളേജ് അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മരണവവരം അറിയുന്നത് തന്നെ. സഹപാഠികളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ചു ആദിത്യനെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്. 

തലേദിവസവും സന്തോഷത്തോടെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ച ആദിത്യന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്നാണ് കുടുംബം വാദിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദിത്യനുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ആദിത്യനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയായിരുന്നു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Adithayan DeathNursing Student DeathBengaluruThirvananthapuram NativeAdithyan Suicide Case

