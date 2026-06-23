/എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി; ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം: മരിച്ച എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മകൾ നിരഞ്ജന എൻ നായർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനമായി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ നിയമനം നൽകിയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ്. സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് നിയമനം ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
അതേസമയം, എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം സിബിഐ അന്വേഷിക്കും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ടത്. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം സിബിഐക്ക് വിടുന്ന ആദ്യ കേസാണിത്.
പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിലെ ഏക പ്രതി പിപി ദിവ്യയാണ്. കേസിൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. 13 സാക്ഷികളെയാണ് പുതുതായി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയത്.
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