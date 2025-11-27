Adoor Prakash: 'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പല കള്ളക്കേസുകളും ഉണ്ടാകും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ന്യായീകരിച്ച് അടൂർ പ്രകാശ്

യുവതിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ ന്യായീകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പല കള്ളക്കേസുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് എതിരെയും ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. കള്ളക്കേസ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും കേസ് തെളിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആലോചിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ പരാതി വരാൻ കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ടെത്തി തെളിവുകളുള്പ്പെടെയാണ് യുവതി ലൈംഗിക പരാതി കൈമാറിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് നൽകിയ പരാതിയോടൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ തെളിവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകും. പാലക്കാട് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിരചാരണ രംഗത്ത് സജ്ജീവമായിരുന്നു രാഹുൽ. പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് പുറത്ത് വന്നിരുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമാകും.
