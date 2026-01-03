Adoor Prakash: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെതിരെയും അന്വേഷണം വേണം, പോറ്റിയുമായി ബന്ധമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

പാലക്കാട്: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപിക്കെതിരെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പോറ്റിയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും തമ്മിൽ നിരവധി തവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ രേഖകൾ എസ്ഐടി പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, പോറ്റിയും സോണിയാഗാന്ധിയുനമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചും അടൂർ പ്രകാശ് വിശദീകരണം നൽകി. പ്രസാദം നൽകാനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോയതെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞത്. കാണാൻ അനുമതി വാങ്ങി. വിവരം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് തലേദിവസമാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ള വോട്ടർ ആണ് പോറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ പോയതെന്നുമാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ വിശദീകരണം. അയാൾ കാട്ടുകള്ളൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.