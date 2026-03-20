Adoor Prakash MP: 'യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടും'; സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക വൈകിയത് ദേശീയ പാർട്ടിയായതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Adoor Praksh Mp: യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:40 PM IST
  • ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ കാലതാമസം മാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • സിപിഎമ്മിനെപ്പോലെ പ്രാദേശികമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ലെന്നും
  • ഒരു അഖിലേന്ത്യാ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തലത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ ആവശ്യമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക വൈകിയത് ദേശീയ പാർട്ടിയായതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് എംപി. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി കരുത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ കാലതാമസം മാത്രമാണിതെന്നും അത് മനപ്പൂർവ്വമായി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിനെപ്പോലെ പ്രാദേശികമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ലെന്നും ഒരു അഖിലേന്ത്യാ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തലത്തിലുള്ള ആലോചനകൾ ആവശ്യമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വൈകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

