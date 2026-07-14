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Adoor Shehana Suicide Case: ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ; ആൺസുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ

വിവാഹിതയും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായ അടൂർ കോട്ടുമുകൾ ഷിനാസ് മൻസിലിൽ ഷെഹനനെയാണ് വീടിനുള്ളിലെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:55 AM IST
Adoor Shehana Suicide Case: ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ; ആൺസുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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