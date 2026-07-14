/Adoor Shehana Suicide Case: ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ; ആൺസുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ

അടൂർ: ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ യുവതിയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് അടൂരിലാണ്. മരിച്ചത് ഷെഹനയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മരണ സമയത്ത് ഒരു ആൺസുഹൃത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷെഹനയുടെ മൃതദേഹം ശരീരമാസകലം മുറിവേറ്റ രക്തം വാർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും മുറുവുകളേറ്റിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെ ബഹളം കേട്ട നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.
പോലീസെത്തി വീടിന്റെ അതിൽ തുറന്ന് അകത്തുകടക്കുമ്പോൽ കണ്ടത് യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഷഹാന ഭർത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച പോലീസ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകൂവെന്നും പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴുമണിയോടെ ആയിരുന്നു.
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