High Court: എയിംസ് ആവശ്യം; കേന്ദ്രത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി, മറുപടി നൽകാൻ നാലാഴ്ച അനുവദിക്കില്ല

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി. സംസ്ഥാനം നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് സാധ്യത പഠനം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മറുപടി നൽകാൻ 4 ആഴ്ച വേണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അത്രയും സമയം നൽകാൻ ആവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. തീരുമാനം നീണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി മറുപടി നൽകാൻ രണ്ടാഴ്ച സമയം നൽകി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഓൺലൈൻ ആയി ഹാജരാവുകയും സാധ്യതാ പഠനം സംബന്ധിച്ച് മറുപടി നൽകണമെന്നുമാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
