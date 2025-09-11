Heart Transplant: 28കാരന് ജീവനേകാൻ 33കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്ന് എയർ ആംബുലൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: 28കാരന് ജീവനേകാൻ 33കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്ന് എയർ ആംബുലൻസ്. 33-കാരന്റെ ഹൃദയവുമായി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് എയര് ആംബുലന്സ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്നത്. എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന അങ്കമാലി സ്വദേശി അജിന് ഏലിയാസി(28)ന് വേണ്ടിയാണ് ഹൃദയവുമായി എയർ ആബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടത്. കൊല്ലം സ്വദേശി ഐസക്ക് ജോര്ജിന്റെ(33)ന്റെ ഹൃദയവുമായാണ് എയര് ആംബുലന്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ പറന്നുയർന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയില്നിന്ന് ആംബുലന്സ് മാര്ഗം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിച്ചശേഷം എയര് ആംബുലന്സ് വഴി ഹൃദയം കൊച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവരും.
എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രണ്ട് ജില്ലകളിലെ കമ്മീഷണർമാർക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം എസിപിയുടെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും വാഹനം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസിനെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹയാത്തിലെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ആദ്യം എയർ ആംബുലൻസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ശേഷം റോഡ് മാർഗ്ഗം ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവിടെനിന്ന് ഹൃദയവുമായി പോകും.
വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഐസക് ജോർജിലൂടെ നിരവധിപേർക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിക്കും. ഐസക്കിന്റെ ഏഴ് അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതിയാണ്, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നിതിനിടെ അപകടത്തില് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഐസക്കിനെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഐസക്കിന് ഇന്നലെയാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ബന്ധുക്കള് അവയവ ദാനത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയം, വൃക്ക, കരള്, കോര്ണിയ എന്നിവയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വൃക്കകള് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.