Air India Express: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ​ഗൾഫ് മേഖലകളിലേക്ക് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു

​ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ, റാസൽ ഖൈമ, അൽ ഐൻ, മസ്‌ക്കറ്റ്, ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമാം, കുവൈറ്റ്, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 30, 2026, 08:17 PM IST
കൊച്ചി: ഗൾഫ് യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പുനരാരംഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ 30 മുതലാണ് ഈ സർവീസുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

കേരളത്തിലെ നാല് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ, ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, അമൃത്സർ, ജയ്പുർ, ലഖ്നൗ, മംഗളൂരു, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, വാരാണസി എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ, റാസൽ ഖൈമ, അൽ ഐൻ, മസ്‌ക്കറ്റ്, ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമാം, കുവൈറ്റ്, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വേനലവധി കാലമായതിനാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ഈ തീരുമാനം വലിയ തോതിൽ ഉപകരിക്കും. കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കുകയും തിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

