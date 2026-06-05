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AK Balan: ഇഡി അന്വേഷണം: ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വന്ന കൈ യുഡിഎഫിന് നേരെ തിരിയുമെന്ന് എകെ ബാലന്‍

AK Balan: രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇഡി കേസ് വന്നതെന്നും ഉപ്പ് തിന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെയെന്നും ബാലന്‍ വ്യക്തമാക്കി

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 05, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:18 PM IST
AK Balan: ഇഡി അന്വേഷണം: ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വന്ന കൈ യുഡിഎഫിന് നേരെ തിരിയുമെന്ന് എകെ ബാലന്‍
Image Credit: AK Balan | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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