തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തില് പ്രതികരിച്ച് എകെ ബാലന്. തങ്ങള്ക്ക് നേരെ വന്ന കൈ യുഡിഎഫിന് നേരെ തിരിയുമെന്ന് എകെ ബാലന് പറഞ്ഞു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇഡി കേസ് വന്നതെന്നും ഉപ്പ് തിന്നവര് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെയെന്നും വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതില് കുഴപ്പം എന്താണെന്നും ബാലൻ ചോദിച്ചു. ഇഡി അന്വേഷണത്തില് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരെ ആവില്ലെന്നും എകെ ബാലന് വ്യക്തമാക്കി.
മാസപടി കേസില് മാത്യു കുഴല്നാടനാണ് തുടക്കക്കാരനെന്നും വിഷയം വിജിലന്സ് കോടതി തള്ളിയെന്നും റിവിഷന് ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയെന്നും അപ്പീല് സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ആരോപണമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. മാത്യുവിന് ശേഷം രംഗത്ത് വരുന്നത് ഷോണ് ജോര്ജ് ആണെന്നും എസ്എഫ്ഐഒയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഇഡി വരുന്നതെന്നും ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സിഎംആര്എല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനോ വീണയോ പ്രതിയായി ഇഡിയുടെ മുന്നില് ഒരു കേസുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച എകെബാലൻ അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും കള്ള പണം വെളുപ്പിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് സിപിഐഎമ്മിനൊന്നുമില്ലെന്നും അത് അന്വേഷിച്ച് തെളിയിക്കട്ടെയെന്നും എകെ ബാലന് പറഞ്ഞു. കരിമണല് ഖനനം ചെയ്യാന് ഉമ്മന് ചാണ്ടി സിഎംആര്എല്ലിന് അനുമതി നല്കിയെന്നും വിഎസാണ് അത് റദ്ദ് ചെയ്തതെന്നും എകെ ബാലന് പറഞ്ഞു. സിപിഐഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിമര്ശനത്തിലും എകെ ബാലന് പ്രതികരിച്ചു. കോടിയേരിയുടെ വിയോഗത്തില് മാത്രമെ പിണറായി വിജയന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെന്നും കുടുംബത്തേക്കാള് അപ്പുറമുള്ള ബന്ധമാണ് നേതാക്കള് തമ്മിലുള്ളതെന്നും എകെ ബാലൻ പറഞ്ഞു.
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