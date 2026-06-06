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  • /Gunman Attack Case: ഗൺമാൻമാർ മർദ്ദിച്ച കേസ്: ‘തല ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? തലയ്ക്കടിക്കുന്നത് കാണാനില്ല’; ചോദ്യങ്ങളുമായി കോടതി

Gunman Attack Case: ഗൺമാൻമാർ മർദ്ദിച്ച കേസ്: ‘തല ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? തലയ്ക്കടിക്കുന്നത് കാണാനില്ല’; ചോദ്യങ്ങളുമായി കോടതി

Ex-CMs Gunmen Attack Case: ഗൺമാൻമാരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിന്മേലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:45 PM IST
Gunman Attack Case: ഗൺമാൻമാർ മർദ്ദിച്ച കേസ്: ‘തല ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? തലയ്ക്കടിക്കുന്നത് കാണാനില്ല’; ചോദ്യങ്ങളുമായി കോടതി
Image Credit: Guman Attack | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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