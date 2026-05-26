  • /Navakerala Assault Case: ആലപ്പുഴ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ’ നടപടിയായി! പിണറായിയുടെ ​ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Navakerala Assault Case: ആലപ്പുഴ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ’ നടപടിയായി! പിണറായിയുടെ ​ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയിൽ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. പിണറായി വിജയന്റെ ​ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ 5 ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗൺമാൻ അനിൽ, എസ്കോർട്ട് പോലീസുകാരായ അരുൺ, വിപിൻ, സന്ദീപ്. ഷൈജു എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തത്.

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 26, 2026, 02:51 PM IST|Updated: May 26, 2026, 02:51 PM IST
Image Credit: Navakerala Sadas Assault Case | (Photo: Zee news)

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

