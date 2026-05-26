/Navakerala Assault Case: ആലപ്പുഴ ‘രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ’ നടപടിയായി! പിണറായിയുടെ ​ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയിൽ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെ മര്ദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. പിണറായി വിജയന്റെ ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗൺമാൻ അനിൽ, എസ്കോർട്ട് പോലീസുകാരായ അരുൺ, വിപിൻ, സന്ദീപ്. ഷൈജു എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തത്.