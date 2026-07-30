/ആലപ്പുഴ രക്ഷാപ്രവർത്തന കേസ് അട്ടിമറി: മൂന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ രക്ഷാപ്രവർത്തന കേസ് അട്ടിമറിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സർക്കാർ. അരുൺ കെ.എസ്., കെ.പി. തോംസൺ, സുനിൽരാജ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം. കേസ് അന്വേഷിച്ച മൂന്നു ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെ തന്നെ മൊഴികളിൽ നിന്നാണ് കേസ് അട്ടിമറിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എഡിജിപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കേസ് രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിനായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ഡിജിപിക്ക് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നിർദേശം നൽകി.
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