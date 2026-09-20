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Alappuzha Train Accident: ആലപ്പുഴയിൽ വള്ളംകളി കണ്ടുമടങ്ങിയ രണ്ട് പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

Train Accident Alappuzha: തൃക്കുന്നപ്പുഴ പല്ലന പാനൂർ മഞ്ചാടിത്തറ സ്വദേശി സുരേഷ് (45), മുളക്കത്തറ സ്വദേശി പ്രകാശൻ (65) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 20, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:17 AM IST
Alappuzha Train Accident: ആലപ്പുഴയിൽ വള്ളംകളി കണ്ടുമടങ്ങിയ രണ്ട് പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു
Image Credit: Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Alappuzha Train Accident: ആലപ്പുഴയിൽ വള്ളംകളി കണ്ടുമടങ്ങിയ രണ്ട് പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു
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