/Alappuzha Train Accident: ആലപ്പുഴയിൽ വള്ളംകളി കണ്ടുമടങ്ങിയ രണ്ട് പേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: കരുവാറ്റ ലീഡിങ് ചാനലിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് മത്സരം കണ്ടു മടങ്ങവേ ട്രെയിൻ തട്ടി രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പല്ലന പാനൂർ മഞ്ചാടിത്തറ സ്വദേശി സുരേഷ് (45), മുളക്കത്തറ സ്വദേശി പ്രകാശൻ (65) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.45-ഓടെ തീരദേശ റെയിൽവേ പാതയിൽ കരുവാറ്റ ഭാഗത്തുവെച്ചായിരുന്നു ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.
മൃതദേഹങ്ങൾ തുടർനടപടികൾക്കായി ഹരിപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് പോലീസും നാട്ടുകാരും പ്രദേശത്ത് വിശദമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും മറ്റ് ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല.
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