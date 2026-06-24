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Dengue Cases: സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം രൂക്ഷം; 159 പേർക്ക് കൂടി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

Dengue Cases Kerala: ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം കേരളത്തിൽ 159 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ 295 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:36 PM IST
Dengue Cases: സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം രൂക്ഷം; 159 പേർക്ക് കൂടി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ
Image Credit: Dengue | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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