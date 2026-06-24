തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം കേരളത്തിൽ 159 പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനുപുറമേ സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ 295 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുമുണ്ട്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഡെങ്കിപ്പനി മൂലമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ്. 47 പേർക്കാണ് പാലക്കാട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് 31, എറണാകുളം 24, തൃശ്ശൂർ 15, തിരുവനന്തപുരം 13, പത്തനംതിട്ട 10 എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് പുറമേ മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളും സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. 22 പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരിലും എലിപ്പനി മൂലം ഓരോ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.
കൊല്ലത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ മരണപ്പെട്ടതിലും എലിപ്പനി ബാധ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ ഒരാൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് മരിച്ചതായും സ്ഥിരീകരണമുണ്ട്. കൂടാതെ 15 പേർക്ക് ഷിഗെല്ലയും, രണ്ടുപേർക്ക് ചിക്കുൻഗുനിയയും, ഒരാൾക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് ചിക്കുൻഗുനിയ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിക്കാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഭീതി ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.
സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നത് മുതൽ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ ഈ രോഗം ഗുരുതരമാകാം. രക്തസമ്മർദം അപകടകരമായ രീതിയിൽ വ്യതിയാനപ്പെടാനും ഇതിടയാക്കും.
അതിനാൽ പനി വന്നാൽ സ്വയംചികിത്സ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്ന, ശുദ്ധജലത്തിൽ വളരുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത്. വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ 14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും.
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത പനി, കഠിനമായ തലവേദന, കണ്ണുകൾക്ക് പിന്നിലെ വേദന, പേശികളിലും സന്ധികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, ഓക്കാനവും ഛർദിയും, മുഖത്തും നെഞ്ചിലും ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ പനി കുറയുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്ന ചില അപകടസൂചനകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
വിട്ടുമാറാത്ത ഛർദി, കഠിനമായ വയറുവേദന, ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം, കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മലം, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസംമുട്ടൽ, ശരീരം ചുവന്നുതടിക്കുകയോ തണുത്തു മരവിക്കുകയോ ചെയ്യുക, കടുത്ത തളർച്ച, രക്തസമ്മർദം വല്ലാതെ താഴുക, കുട്ടികളിൽ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ എന്നിവ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്ന ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കണം.
രോഗബാധിതർ പൂർണ്ണ വിശ്രമം എടുക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാനം. പനി മാറിയാലും തുടർന്നുള്ള മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ കൂടി അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനായി ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കിൻവെള്ളം, പഴച്ചാറുകൾ തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ധാരാളമായി കുടിക്കണം. രോഗികൾ വിശ്രമിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും കൊതുകുവലയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
രോഗം പടർത്തുന്ന കൊതുകുകളുടെ ഉറവിടം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന പ്രതിവിധി. ഇതിനായി വീട്ടുപറമ്പിലും പരിസരങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ചിരട്ടകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, ടയറുകൾ, ബക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നീക്കം ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കണം.
വീട്ടിലെ ജലസംഭരണികൾ കൊതുക് കടക്കാത്ത രീതിയിൽ വലയോ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി മൂടിവെക്കണം. കൊതുകുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കൊതുകിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ഡ്രൈ ഡേ' ആചരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ഏറെ സഹായകരമാകും.
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