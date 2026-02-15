തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയ പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന് ഇന്ന് നാട് കണ്ണീരോടെ വിടചൊല്ലും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭൗതികശരീരം മല്ലപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ ആശുപത്രിയിലെ ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് അര മണിക്കൂർ നേരം ആശുപത്രിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. കുഞ്ഞാമാലാഖയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷമാകും പത്തനംതിട്ട നെടുങ്ങാടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വവസതിയിലേക്ക് ഭൗതികശരീരം കൊണ്ടുപോവുക.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3.30-ന് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് സി.എസ്.ഐ പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ആലിന്റെ സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അഞ്ച് കുരുന്നുകൾക്കാണ് ഈ പത്തുമാസക്കാരി തന്റെ അവയവങ്ങളിലൂടെ പുതുജീവൻ നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കോട്ടയത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ആലിൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ അരുൺ എബ്രഹാമും ഷെറിൻ ആൻ ജോണും തങ്ങളുടെ പൊന്നോമനയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു.
രണ്ട് വൃക്കകൾ, കരൾ, ഹൃദയവാൽവ്, രണ്ട് നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ദാനം നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഈ അവയവദാതാവിന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പോലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് അധികൃതർ യാത്രാമൊഴി നൽകിയത്.
