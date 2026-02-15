English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Alin Sherin Abraham Funeral: കുഞ്ഞുമാലാഖയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി നാട്; നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ആലിൻ മടങ്ങി

Alin Sherin Abraham Funeral: കുഞ്ഞുമാലാഖയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി നാട്; നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ആലിൻ മടങ്ങി

ഫെബ്രുവരി 5നുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് ആലിൻ ഷെറിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തയാറാവുകയായിരുന്നു.  

Feb 15, 2026, 05:52 PM IST
  • മല്ലപ്പള്ളിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ സംസ്കാരം നടന്നു.
  • ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് കേരളം ആ കുരുന്നിന് വിടചൊല്ലിയത്.

Alin Sherin Abraham Funeral: കുഞ്ഞുമാലാഖയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി നാട്; നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി ആലിൻ മടങ്ങി

പത്തനംതിട്ട: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയ പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന് കണ്ണീരോടെ വിടചൊല്ലി നാട്. മല്ലപ്പള്ളിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ സംസ്കാരം നടന്നു. ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് കേരളം ആ കുരുന്നിന് വിടചൊല്ലിയത്. നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സെൻ്റ് തോമസ് സിഎസ്ഐ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലാണ് ആലിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലും പിന്നീട് പളളിയിലുമായി ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ആലിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയത്. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, വി എൻ വാസവൻ, കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ​ഗോപി തുടങ്ങിയവർ അന്തിമോചാരം അർപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ഭൗതികദേഹം വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചത്. 

Also Read: Chinnu Pappu Death: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്ലോ​ഗർ ചിന്നു പാപ്പുവിന്റെ ആൺസുഹൃത്തും ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

ഫെബ്രുവരി 5ന് കോട്ടയം പളളത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആലിന് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആലിനെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ കു‍ഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആലിന്റെ വൃക്കകൾ, ഹൃദയം, കരൾ, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയാറാവുകയായിരുന്നു. അവയവദാനത്തിൽ പുതു ചരിത്രമെഴുതിയാണ് ആലിൻ മടങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവായ ആലിൻ നാലു കുരുന്നുകള്‍ക്ക് പുതുജീവനേകിയാണ് വിടവാങ്ങിയത്.

