English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Alin Sherin Abraham: ആലിന് ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് വിടചൊല്ലും; ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Alin Sherin Abraham: ആലിന് ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് വിടചൊല്ലും; ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Alin organ donation: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവാണ് ആലിൻ ഷെറിൻ ഏബ്രഹാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 14, 2026, 05:46 PM IST
  • ആലിൻ ഏബ്രഹാം അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുജീവനേകിയാണ് വിടവാങ്ങിയത്
  • ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെയും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ അഭിനന്ദിച്ചു

Read Also

  1. Organ Donation: റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു; 10 മാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ 5 പേർക്ക് പുതുജീവനേകും

Trending Photos

Kumbham Monthly Horoscope: കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിക്കുന്ന കുംഭമാസം; ഈ നാളുകാര്‍ കരുതിയിരിക്കുക..!
6
Monthly Horoscope
Kumbham Monthly Horoscope: കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിക്കുന്ന കുംഭമാസം; ഈ നാളുകാര്‍ കരുതിയിരിക്കുക..!
Maha Shivaratri 2026: 300 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ സംഭവിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
5
Maha Shivaratri
Maha Shivaratri 2026: 300 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ സംഭവിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
6
Maha Shivratri 2026
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
11
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
Alin Sherin Abraham: ആലിന് ഔദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് വിടചൊല്ലും; ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: അവയവ ദാനത്തിലൂടെ അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയ ആലിന് ഒദ്യോ​ഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് യാത്ര നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

തീരാനോവിനിടയിലും അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായ ഷെറിൻ ആൻ ജോണിന്റെയും അരുൺ ഏബ്രഹാമിന്റെയും തീരുമാനം മഹത്തരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ, ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ എന്നിവരെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്: കോട്ടയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം എന്ന കുരുന്നിന്റെ വിയോഗം ഏറെ വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് വേർപിരിഞ്ഞതിന്റെ തീരാനോവിനിടയിലും അവളുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ടുവന്ന ആലിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനം മഹത്തരമാണ്. കരൾ, രണ്ട് വൃക്ക, ഹൃദയവാൽവ്, രണ്ട് നേത്ര പടലങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ അരുൺ എബ്രഹാമും അമ്മ ഷെറിൻ ആൻ ജോണും തയ്യാറായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായി ആലിൻ ഷെറിൻ മാറി.

ഇതുവഴി 5 പേർക്കാണ് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖേന അവയവങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചതെങ്കിലും രാത്രിയിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ റോഡ് മാർഗം കൊണ്ട് വരാൻ തിരുമാനിച്ചു. അതേറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുത്ത് യാത്ര സുഗമമാക്കിയ പോലീസിനേയും അതിനോട് സഹകരിച്ച ജനങ്ങളേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഇന്നലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ രാത്രി തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി. ആലിനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അവയവങ്ങൾ നിലവിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ഈ മഹത്തായ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കാൻ യത്നിച്ച  ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, പോലീസ് , ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ - സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സഹകരണം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അവയവദാന രംഗത്ത് കേരളസമൂഹത്തിന് മുന്നിലായി വലിയൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലിൻ ഷെറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. അവരുടെയും ഈ നാടിൻ്റേയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ. ആലിന് നമ്മുടെ നാട് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ നൽകി യാത്രയാക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Alin Sherin AbrahamAlin Abraham

Trending News