Ayyappa Sangamam: ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമം; 3000 പേര്‍ക്കിരിക്കാവുന്ന ജര്‍മന്‍ പന്തൽ, ഡെലി​ഗേറ്റുകൾക്ക് സ്ക്രീനിങ്

Ayyappa Sangamam 2025: പന്തലിൽ ഗ്രീൻ റൂം, മീഡിയ റൂം, വിഐപി ലോഞ്ച് എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ 5000 പിന്നട്ടതോടെ ഡെലി​ഗേറ്റുകൾക്ക് സ്ക്രീനിങ് ഏർപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:05 PM IST
  • 3000 ഡെലി​ഗേറ്റുകളെയാണ് ആ​ഗോള അയ്യപ്പ സം​ഗമത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക
  • 38,500 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് പന്തൽ നി‍ർമിക്കുന്നത്

പമ്പ: പമ്പയിൽ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആ​ഗോള അയ്യപ്പസം​ഗമത്തിനായി 3000 പേർക്കിരിക്കാനാകുന്ന ജർമ്മൻ പന്തലിന്റെ നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ശീതീകരിച്ച പന്തലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. 38,500 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് പന്തൽ നിർമിക്കുന്നത്. ഇവിടെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പസം​ഗമം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.

ഇവിടെ ​ഗ്രീൻ റൂം, മീഡിയ റൂം, വിഐപി ലോഞ്ച് എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സം​ഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഹിൽടോപ്പിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കും. 500 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പമ്പാ നദിയും മണപ്പുറവും പൂർണമായി വൃത്തിയാക്കി. പമ്പയിൽ അടിഞ്ഞിരുന്ന മാലിന്യം നീക്കി. പമ്പയിൽ ശൗചാലയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലൂടെയുള്ള റോഡും നവീകരിച്ചു. ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡിലെ കുഴികളടച്ചു. രജിസ്ട്രേഷൻ‍ 5000 പിന്നിട്ടതോടെ ഡെലി​ഗേറ്റുകളെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സം​ഗമത്തിൽ 3000 ഡെലി​ഗേറ്റുകളെയാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കുക.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Ayyappa Sangamamagola ayyappa sangamamSabarimalaശബരിമലപമ്പ

