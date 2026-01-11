English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil Remand: ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജവും ബാലിശവുമെന്ന് രാഹുൽ; പരാതിക്കാരിയുമായുള്ള ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

മൂന്നാം ബലാത്സം​ഗ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യാജവും ബാലിശവുമാണെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയിലെ രാഹുലിന്റെ വാദങ്ങളാണിവ. ഹർജിക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ജയിലിലടയ്ക്കാനുമുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പരാതിയാണിതെന്നും കേസിൽ ബലാത്സംഗ ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമാണ് വാദം. 

  • പരാതിക്കാരി വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയാണ്.
  • ഉഭയസമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധം ആണ് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കൊച്ചി: മൂന്നാം ബലാത്സം​ഗ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യാജവും ബാലിശവുമാണെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയിലെ രാഹുലിന്റെ വാദങ്ങളാണിവ. ഹർജിക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ജയിലിലടയ്ക്കാനുമുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പരാതിയാണിതെന്നും കേസിൽ ബലാത്സംഗ ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമാണ് വാദം. 

പരാതിക്കാരി വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയാണ്. ഉഭയസമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധം ആണ് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പരാതിക്കാരി തന്നെയാണ് ഹോട്ടൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തത്. പരാതിക്കാരി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളല്ല.

