Amebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; അന്തരീക്ഷത്തിലും അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം

Amebic Meningoencephalitis Cases In Kerala: അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അമീബ ജലകണങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിലെത്തുന്നതോടെയാണ് രോ​ഗം ബാധിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:10 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം 17 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്
  • 66 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

  Amoebic meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച 14 വയസുകാരന് രോഗമുക്തി

Amebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; അന്തരീക്ഷത്തിലും അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് കാരണമാകുന്ന അമീബകളുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുമുണ്ടെന്ന് പഠനം. നേ​ഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി വിഭാ​ഗത്തിന് പുറമേ, അക്കാന്ത അമീബയും രോ​ഗത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇതിൽ നെ​ഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാന്ത അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിൽ ഭൂരിഭാ​ഗം കേസുകളിലും അക്കാന്ത അമീബയാണ് രോ​ഗകാരി. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അമീബ ജലകണങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിലെത്തുന്നതോടെയാണ് രോ​ഗം ബാധിക്കുന്നത്. കുളിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലൂടെ അമീബ മൂക്കിലെത്തുന്നതാണ് അപകടകരമാകുന്നത്.

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വര കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ അമീബയാണ് രോ​ഗകാരണം എന്നായിരുന്നു ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ വീടുകളിൽ കുളിച്ചവർക്കും നിലവിൽ രോ​ഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിന് സാപ്പിനിയ, ബാലമുത്തിയ വെർമമീബ എന്നിവയും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം 17 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 66 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ 15ലേറെ രോ​ഗികൾ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള് അമീബ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നതാണ് രോ​ഗകാരണമാകുന്നതെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ.ജെ. റീന പറഞ്ഞു.

