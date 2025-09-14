Amebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; അന്തരീക്ഷത്തിലും അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് കാരണമാകുന്ന അമീബകളുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുമുണ്ടെന്ന് പഠനം. നേഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി വിഭാഗത്തിന് പുറമേ, അക്കാന്ത അമീബയും രോഗത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇതിൽ നെഗ്ലേറിയ ഫൗലേറി വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാന്ത അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും അക്കാന്ത അമീബയാണ് രോഗകാരി. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അമീബ ജലകണങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിലെത്തുന്നതോടെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. കുളിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിലൂടെ അമീബ മൂക്കിലെത്തുന്നതാണ് അപകടകരമാകുന്നത്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വര കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ അമീബയാണ് രോഗകാരണം എന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ വീടുകളിൽ കുളിച്ചവർക്കും നിലവിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിന് സാപ്പിനിയ, ബാലമുത്തിയ വെർമമീബ എന്നിവയും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം 17 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 66 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ 15ലേറെ രോഗികൾ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള് അമീബ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നതാണ് രോഗകാരണമാകുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ.ജെ. റീന പറഞ്ഞു.
