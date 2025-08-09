English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 9, 2025, 07:59 PM IST
  • മത്സരരം​ഗത്തുള്ളവർക്കും മറ്റ് അം​ഗങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്
  • മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

AMMA Internal Issues: ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ പരസ്യപ്രതികരണം വിലക്കി അമ്മ സംഘടന; ലംഘിച്ചാൽ നടപടി

കൊച്ചി: ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്യപ്രതികരണം വിലക്കി അമ്മ സംഘടന. വിലക്ക് ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരികൾ അറിയിച്ചു. സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതികരണം നടത്തരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകി.

മത്സരരം​ഗത്തുള്ളവർക്കും മറ്റ് അം​ഗങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. മെമ്മറി കാർഡ് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018ൽ മീ ടൂ വിവാദസമയത്ത് അമ്മയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മെമ്മറി കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ വിവാദം.

മെമ്മറി കാർഡ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ കൊണ്ടുപോയതായും ഇത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും ഉഷ ഹസീന പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മ സംഘടനയിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലും ഡിജിപിക്കും അവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നടിമാരായ പൊന്നമ്മ ബാബു, ഉഷ ഹസീന, പ്രിയങ്ക തുടങ്ങിയവർക്കെതിരേ കുക്കു പരമേശ്വരനും പരാതി നൽകി. ഡിജിപിക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ പരാതി നൽകിയത്.

