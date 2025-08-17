കോഴിക്കോട്: പനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുവാവിനും മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മൂന്ന് ആഴ്ചയോളമായി ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുഞ്ഞ് ഓമശേരി സ്വദേശിയും യുവാവ് അന്നശേരി സ്വദേശിയുമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവരുടെയും വീട്ടിലെത്തി വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു.
താമരശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് നാലാം ക്ലാസുകാരി മരിച്ചിരുന്നു. നാലാം ക്ലാസുകാരി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നീന്തൽ പരിശീലിച്ച കുളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ജലാശയങ്ങളിൽ ആരും ഇറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
