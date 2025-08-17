English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Encephalitis: കോഴിക്കോട്ട് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു; മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും യുവാവിനും രോഗം

Amoebic Encephalitis Reported In Kozhikode: മൂന്ന് ആഴ്ചയോളമായി ഇരുവരും ചികിത്സയിലാണ്. കുഞ്ഞ് ഓമശേരി സ്വദേശിയും യുവാവ് അന്നശേരി സ്വദേശിയുമാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:12 PM IST
  • മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്
  • ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ഇരുവരുടെയും വീട്ടിലെത്തി വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു

Amoebic Encephalitis: കോഴിക്കോട്ട് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു; മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും യുവാവിനും രോഗം

കോഴിക്കോട്: പനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുവാവിനും മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനുമാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മൂന്ന് ആഴ്ചയോളമായി ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുഞ്ഞ് ഓമശേരി സ്വദേശിയും യുവാവ് അന്നശേരി സ്വദേശിയുമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ഇരുവരുടെയും വീട്ടിലെത്തി വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. 

താമരശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് നാലാം ക്ലാസുകാരി മരിച്ചിരുന്നു. നാലാം ക്ലാസുകാരി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നീന്തൽ പരിശീലിച്ച കുളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ജലാശയങ്ങളിൽ ആരും ഇറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic encephalitisഅമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം

