Amoebic Encephalitis: ഒരാൾക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോ​ഗികളുടെ എണ്ണം 7 ആയി

ഏഴ് പേരാണ് നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 24, 2025, 06:43 AM IST
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്.
  • ഇതോടെ രോ​ഗം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 7 ആയി.

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 45 വയസ്സുള്ള വയനാട് ബത്തേരി സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതോടെ രോ​ഗം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 7 ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 47കാരനും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 

കൂടാതെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് വയസുകാരനാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.  മലപ്പുറം സ്വദേശി നാല്‍പ്പത്തിയൊമ്പതുകാരൻ, ചേളാരി സ്വദേശി പതിനൊന്നുകാരി, ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്, അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരൻ എന്നിവരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

 

