Amoebic Meningitis: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് എട്ടുപേർ ചികിത്സയിൽ

Amoebic Meningitis Kerala: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരും വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:09 PM IST
  • താമരശ്ശേരിയില്‍ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒമ്പത് വയസുകാരി മരിച്ചിരുന്നു
  • പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്

Amoebic Meningitis: വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് എട്ടുപേർ ചികിത്സയിൽ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 25 വയസുകാരനായ വയനാട് സ്വദേശിക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. 

താമരശ്ശേരിയില്‍ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒമ്പത് വയസുകാരി മരിച്ചിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. അനയ കുളിച്ച അതേ കുളത്തിൽ തന്നെ സഹോദരനും കുളിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഏഴ് വയസുള്ള സഹോദരൻ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ 49കാരൻ, പതിനൊന്നുകാരി, 47കാരൻ, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്, 38കാരൻ, വയനാട് സ്വദേശികളായ 45കാരൻ, 25കാരൻ എന്നിവരും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

എന്നാൽ, രോ​ഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ആരോ​ഗ്യ വകുപ്പിനെ ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Amoebic meningitisAmoebic Meningitis Keralaഅമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം

