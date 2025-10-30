English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Amoebic Meningoencephalitics Death: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം: ഒരു മരണം കൂടി, മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക

Amoebic Meningoencephalitics Death: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം: ഒരു മരണം കൂടി, മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക

Amoebic Meningoencephalitics Death: തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:14 PM IST
  • കല്ലറ തെങ്ങുംകോട് സ്വദേശിനി സരസമ്മയാണ് മരിച്ചത്.
  • 85 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.
  • 17 ദിവസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപ!
11
Gold price today
Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് കൂടിയത് 560 രൂപ!
Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Amoebic Meningoencephalitics Death: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം: ഒരു മരണം കൂടി, മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു. കല്ലറ തെങ്ങുംകോട് സ്വദേശിനി സരസമ്മയാണ് മരിച്ചത്. 85 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. 17 ദിവസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം മൂലം മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി വസന്ത മരിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇവർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സോഡിയം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ 10 ദിവസം മുൻപ് നടത്തിയ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 62 പേര്‍ക്കു രോഗം ബാധിക്കുകയും 11 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വര്‍ഷം 32 പേരാണ് മരിച്ചത്. പല കേസുകളിലും രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തത് ആശങ്കയാവുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Amoebic Meningoencephalitics deathAmoebic MeningoencephaliticsThiruvananthapuram

Trending News