Amoebic meningoencephalitis: വ്യക്തത വരുത്തി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്; ഈ വർഷം 17 അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണം, 66 പേർക്ക് രോ​ഗബാധ

ഈ വർഷം 17 പേർ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെന്നും 66 പേർക്ക് രോ​ഗം ബാധിച്ചുവെന്നും കണക്ക്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 13, 2025, 11:10 AM IST
  • ഈ മാസം 7 പേരാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.
  • 19 പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

  1. Amoebic Meningoencephalitis: വീണ്ടും അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പത്ത് വയസുകാരിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic meningoencephalitis: വ്യക്തത വരുത്തി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്; ഈ വർഷം 17 അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണം, 66 പേർക്ക് രോ​ഗബാധ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കണക്കിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സർക്കാർ. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 17 പേർ രോ​ഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ആരോ​ഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മരണം എന്നാണ് നേരത്തെ പറ‍ഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണക്കിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 66 പേർക്കാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

അതേസമയം ഈ മാസം 7 പേരാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 19 പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ രണ്ട് പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: Car Caught Fire in Idukki: ഇടുക്കിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു

മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരിക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നീന്തൽ കുളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രാമനാട്ടുകര സ്വദേശി കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 

Amoebic meningoencephalitisHealth DepartmentAmoebic meningoencephalitis Deathഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരംഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണം

