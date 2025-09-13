തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കണക്കിൽ വ്യക്തത വരുത്തി സർക്കാർ. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 17 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മരണം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണക്കിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 66 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതേസമയം ഈ മാസം 7 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 19 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരിക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നീന്തൽ കുളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രാമനാട്ടുകര സ്വദേശി കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
