തിരുവനന്തപുരം: 17കാരന് സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കുളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ വെള്ളം മൂക്കിൽ കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാല് പേരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഇതുവരെ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എല്ലാവരും സ്കൂൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ സഹപാഠികളാണെന്നും കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 16ന് ആണ് കുട്ടികൾ ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയത്. കുട്ടിക്ക് പിറ്റേന്ന് തന്നെ കടുത്ത തലവേദനയുണ്ടായി. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ വർധിച്ചതോടെ ചികിത്സ തേടി.
ആരോഗ്യനില മോശമായതോടെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ സെപ്തംബർ 13 വരെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. പൂളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധാഫലം ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.