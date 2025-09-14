English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Meningoencephalitis: തിരുവനന്തപുരത്തെ 17കാരൻ സ്വിമ്മിം​ഗ് പൂളിലിറങ്ങിയത് ഓ​ഗസ്റ്റ് 16ന്; മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറിയത് രോ​ഗകാരണമെന്ന് റിപ്പോർ‌ട്ട്

Medical Report Out: ഓ​ഗസ്റ്റ് 16ന് ആണ് കുട്ടികൾ ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 12:32 PM IST
  • കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
  • കുട്ടി തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്

തിരുവനന്തപുരം: 17കാരന് സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കുളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ വെള്ളം മൂക്കിൽ കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാല് പേരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഇതുവരെ രോ​ഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എല്ലാവരും സ്കൂൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ സഹപാഠികളാണെന്നും കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 16ന് ആണ് കുട്ടികൾ ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയത്. കുട്ടിക്ക് പിറ്റേന്ന് തന്നെ കടുത്ത തലവേദനയുണ്ടായി. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ വർധിച്ചതോടെ ചികിത്സ തേടി.

ആരോ​ഗ്യനില മോശമായതോടെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടി തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഓ​ഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ സെപ്തംബർ 13 വരെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. പൂളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധാഫലം ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

