കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് പല ജില്ലകളിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അമീബ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണാക്കുൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നവരിലും മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരിലും ആണ് രോഗം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്.
അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും. പനി, തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. കഴുത്ത് തിരിക്കാനും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം, പരസ്പരബന്ധം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നീട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; പ്രതിരോധ നടപടികൾ
ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ വായും മുഖവും കഴുകരുത്
മലിനമായ വെള്ളത്തിലോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ നീന്തുകയോ കുളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്
മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം
സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിലെയും വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിലെയും വെള്ളം കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം
സ്വിമ്മിങ് പൂളിന്റെ വശങ്ങളും തറയും നന്നായി ഉരച്ചുകഴുകി പ്രതലങ്ങൾ നന്നായി ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ വെള്ളം പൂർണമായി ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം
മൂക്കിലോ ചെവിയിലോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് ഉള്ളവരും മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങരുത്
കിണറിലെ വെള്ളം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം
ഫിൽറ്ററുകൾ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം നിറച്ച് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടാങ്കുകൾ വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം പകരില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അടുത്തകാലത്തായി ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയോ വെള്ളം മൂക്കിൽ കയറുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയണം.
