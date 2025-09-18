Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 11 പേർ ചികിത്സയിൽ, ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 4 കുട്ടികളും

കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് 11 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്.
ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. യുവാവിന് രോഗം പിടിപെടുന്നതിന് കാരണമായ ജലസ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
നിരവധി പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരവുമായി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും കൃത്യമായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
