Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 11 പേർ ചികിത്സയിൽ, ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 4 കുട്ടികളും

Amoebic Meningoencephalitis Cases Kerala: നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 18, 2025, 06:14 PM IST
  • ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമല്ല
  • ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 11 പേർ ചികിത്സയിൽ, ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 4 കുട്ടികളും

കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് 11 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്.

ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. യുവാവിന് രോ​ഗം പിടിപെടുന്നതിന് കാരണമായ ജലസ്രോതസ് ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

നിരവധി പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരവുമായി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനെതിരെ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും കൃത്യമായി മാർ​ഗനി‍ർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic meningoencephalitisഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

