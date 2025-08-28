English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിക്ക്

Amoebic Meningoencephalitis Kerala: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആറ് പേരും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 14 പേരുമാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 28, 2025, 12:04 PM IST
  • കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇവർ

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിയാണ് ഇവർ. ഇവർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

രോ​ഗിയുടെ ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി ​ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആറ് പേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 14 പേരുമാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നവരിലും മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരിലുമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അമീബിയ വിഭാ​ഗത്തിൽപ്പെട്ട രോ​ഗാണുക്കൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് രോ​ഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മൂക്കിലേക്കും മൂക്കിനെയും മസ്തിഷ്കത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന നേർത്ത പാളിയുള്ള സുഷിരങ്ങളിലൂടെയോ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറി കർണപടത്തിലുണ്ടാകുന്ന സുഷിരം വഴിയോ ആണ് തലച്ചോറിലേക്ക് അമീബ കടക്കുന്നത്.

രോ​ഗാണു തലച്ചോറിലെത്തുന്നത് അമീബിക് മെനിഞ്ചോ എന്‍സെഫലൈറ്റിസിന് കാരണമാകും. ഈ രോ​ഗത്തിന്റെ മരണനിരക്ക് 97 ശതമാനമാണ്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോ​ഗമല്ല. മലിനമായ ജലത്തിലോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശരീരം രോ​ഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും.

