Amoebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; രണ്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം

കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രോഗം ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിലുള്ളത് രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ്.
എട്ടു ദിവസത്തിനിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ മരുന്നെത്തിച്ച് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം. മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വയനാട് സുല്ത്താന് ബത്തേരി സ്വദേശി രതീഷാണ്.
ഇതോടെ ഒരു മാസത്തിനിടെ അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന നാലാമത്തെ മരണമാണിത്. താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് സ്വദേശിയായ ഒമ്പത് വയസുകാരി ആഗസ്റ്റ് 31 ന് മരിച്ച ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ യുവതി എന്നിവര്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയില് കഴിഞ്ഞ യുവാവിന്റെ മരണം. രതീഷിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി രതീഷ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാള്ക്ക് ശ്രവ പരിശോധന നടത്തിയതോടെയാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തീവ്രപരിചരണത്തിലായിരുന്ന ഇയാളെ ഡോക്ടര്മാരുടെ പ്രത്യേക സംഘം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു.
