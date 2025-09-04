English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരന് രോ​ഗബാധ, കുട്ടി ചികിത്സയിൽ

Amoebic Meningoencephalitis Kerala: മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരനാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:25 PM IST
  • കുട്ടിയെ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കുട്ടി ചികിത്സയിലുള്ളത്

Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരന് രോ​ഗബാധ, കുട്ടി ചികിത്സയിൽ

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരനാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കുട്ടി ചികിത്സയിലുള്ളത്.

അതേസമയം, അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ 17കാരന്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 17കാരൻ രോ​ഗമുക്തനായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിൽ ചികിത്സാ നേട്ടം; 17കാരന് രോഗമുക്തി

ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്നും അമീബയും ഫംഗസും ഒരേസസമയം തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച കേസുകളിൽ മുമ്പ് രോഗമുക്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നൽകിയ 17കാരന് പിന്നീട് പിന്നീട് മൂന്നുമാസത്തോളം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ചികിത്സ നൽകിയത്.

മൂന്നു മാസം നീണ്ട സങ്കീര്‍ണമായ ചികിത്സകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് 17കാരൻ രോഗമുക്തി നേടിയത്. ചികിത്സക്കിടെ രണ്ട് ന്യൂറോ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ 86 അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ALSO READ: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു മരണം

ഇതിൽ 21 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിൽ 11 പേര്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും 11 പേര്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. എല്ലാ കേസുകളിലും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic meningoencephalitisഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

