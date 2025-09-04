കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരനാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കുട്ടി ചികിത്സയിലുള്ളത്.
അതേസമയം, അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ 17കാരന് രോഗമുക്തി നേടി. 17കാരൻ രോഗമുക്തനായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ALSO READ: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിൽ ചികിത്സാ നേട്ടം; 17കാരന് രോഗമുക്തി
ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്നും അമീബയും ഫംഗസും ഒരേസസമയം തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച കേസുകളിൽ മുമ്പ് രോഗമുക്തി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നൽകിയ 17കാരന് പിന്നീട് പിന്നീട് മൂന്നുമാസത്തോളം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ചികിത്സ നൽകിയത്.
മൂന്നു മാസം നീണ്ട സങ്കീര്ണമായ ചികിത്സകള്ക്കൊടുവിലാണ് 17കാരൻ രോഗമുക്തി നേടിയത്. ചികിത്സക്കിടെ രണ്ട് ന്യൂറോ ശസ്ത്രക്രിയകള് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി. രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ 86 അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വര കേസുകളാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
ALSO READ: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു മരണം
ഇതിൽ 21 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിൽ 11 പേര് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും 11 പേര് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. എല്ലാ കേസുകളിലും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.