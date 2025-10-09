English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitis Kerala: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം അഞ്ച് പേരാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 9, 2025, 07:10 AM IST
  • എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • ഭൂരിഭാ​ഗം പേരുടെയും രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല

Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിനാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാൾ പാറശാല സ്വദേശിയാണ്. രോ​ഗ ഉറവിടം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം അഞ്ച് പേരാണ് രോ​ഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേർക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭൂരിഭാ​ഗം പേരുടെയും രോ​ഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നത് ആശങ്ക വ‍ർധിപ്പിക്കുകയാണ്. രോ​ഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കർശന ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. 10 മാസത്തിനിടെ 97 പേർക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. രോ​ഗം ബാധിച്ചവരിൽ 22 പേർ മരിച്ചു.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും രോ​ഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അമീബ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം.

