തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. തിരുവനന്തപുരം ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാൾ പാറശാല സ്വദേശിയാണ്. രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം അഞ്ച് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.
എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. 10 മാസത്തിനിടെ 97 പേർക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ 22 പേർ മരിച്ചു.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അമീബ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം.
