കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കാണ് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ ഇയാൾ കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശിയായ 65കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. 65 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗനിരക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബറിലാണ്.
