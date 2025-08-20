കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയാണ് കുട്ടി. ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആണ് കുട്ടിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പനി ബാധിച്ച കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ചേളാരിയിലാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയത്. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. വെന്റിലേറ്ററിലാണ് കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.
മുൻപ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും നാൽപ്പതുകാരനും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും ഇറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
