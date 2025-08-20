English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലപ്പുറത്തെ 11 വയസുകാരിക്ക്

Amoebic Meningoencephalitis Malappuram: പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയിൽ ആണ് കുട്ടി ആദ്യം ചികിത്സ തേടിയത്. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 20, 2025, 02:23 PM IST
  • കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമാണ്
  • വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയാണ് കുട്ടി. ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആണ് കുട്ടിക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പനി ബാധിച്ച കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ചേളാരിയിലാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയത്. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യ സ്ഥിതി ​ഗുരുതരമാണ്. വെന്റിലേറ്ററിലാണ് കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

മുൻപ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും നാൽപ്പതുകാരനും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിലാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ജാ​ഗ്രത തുടരുകയാണ്. ജലാശയങ്ങളിലും മറ്റും ഇറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

