തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിയായ 13 വയസുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേത്ര പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധയിലാണ് കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കുട്ടി ജലാശയത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവിഭാഗം ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി. കുട്ടിയെ നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. ഇതുവരെ മറ്റാർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് വിവരം.
