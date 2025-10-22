English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 13 വയസുകാരന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 13 വയസുകാരന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Amoebic meningoencephalitis Kerala: അഞ്ച് തെങ്ങ് സ്വദേശിയായ കുട്ടിക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടി ജലാശയത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:15 PM IST
  • കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില ​ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം
  • നാല് ദിവസം മുൻപാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

Read Also

  1. Amebic Meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിമൂന്നുകാരി മരിച്ചു

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
2
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope October 22: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope October 22: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
7
Rajayoga
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
Amoebic meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 13 വയസുകാരന് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിയായ 13 വയസുകാരനാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേത്ര പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പരിശോധയിലാണ് കുട്ടിക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കുട്ടി ജലാശയത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് ആരോ​ഗ്യവിഭാ​ഗം ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി. കുട്ടിയെ നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 

തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ്. ഇതുവരെ മറ്റാർക്കും രോ​ഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് വിവരം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic meningoencephalitisതിരുവനന്തപുരം

Trending News