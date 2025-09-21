Amoebic meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: 9 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഒന്നരമാസത്തിനിടെ ഏഴ് മരണം

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് 9 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 13കാരനാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 9 ആയി.
ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.
കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര സ്വദേശി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏഴ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നരമാസത്തിനിടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.
