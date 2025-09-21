English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: 9 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഒന്നരമാസത്തിനിടെ ഏഴ് മരണം

Amoebic Meningoencephalitis Kerala: മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 13കാരന് ഇന്നലെ രോ​ഗം ബാധിച്ചു. 9 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 21, 2025, 01:17 PM IST
  • അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ഏഴ് പേരാണ് ഒന്നര മാസത്തിനിടെ മരിച്ചത്
  • കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവ‍ർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി

Read Also

  1. Amoebic meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച 14 വയസുകാരന് രോഗമുക്തി

Trending Photos

Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിന് സാധ്യത; മീന രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Amoebic meningoencephalitis: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: 9 പേർ ചികിത്സയിൽ, ഒന്നരമാസത്തിനിടെ ഏഴ് മരണം

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് 9 പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 13കാരനാണ് ഇന്നലെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 9 ആയി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര സ്വദേശി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏഴ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നരമാസത്തിനിടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ചാവക്കാട് സ്വദേശിക്ക് രോ​ഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic meningoencephalitisAmoebic Meningoencephalitis in Keralaഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

Trending News