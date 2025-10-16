English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Amritha Express: തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഇന്നു മുതൽ രാമേശ്വരത്തേക്ക്; സമയക്രമം ഇങ്ങനെ

Amritha Express: തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഇന്നു മുതൽ രാമേശ്വരത്തേക്ക്; സമയക്രമം ഇങ്ങനെ

Amritha Express Rameswaram: രാത്രി 8.30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ (16343) പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45ന് ആണ് രാമേശ്വരത്ത് എത്തുക.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 16, 2025, 09:31 AM IST
  • കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, പഴനി, ദിണ്ടി​ഗൽ വഴിയാണ് ട്രെയിൻ പ്രതിദിന സർവീസ് നടത്തുന്നത്
  • രാമേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന

  1. Pamban Bridge: പാമ്പൻ പാലം ചരിത്രസ്മാരകമാക്കും, വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റിങ് സംവിധാനത്തോടെ പുതിയ പാലം ഉടൻ

ചെന്നൈ: തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് രാമേശ്വരം വരെ നീട്ടി. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പുതിയ സർവീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രമാണ് രാമേശ്വരം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്കുള്ള ഏക ട്രെയിനായിരിക്കുകയാണ് അമൃത എക്സ്പ്രസ്.

Add Zee News as a Preferred Source

രാത്രി 8.30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ (16343) പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45ന് ആണ് രാമേശ്വരത്ത് എത്തുക. തിരിച്ച് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 4.55ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും.

കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, പഴനി, ദിണ്ടി​ഗൽ വഴിയാണ് ട്രെയിൻ പ്രതിദിന സർവീസ് നടത്തുന്നത്. 12 സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളും നാല് ജനറൽ കോച്ചുകളും മൂന്ന് എസി ത്രീ ടിയർ കോച്ചുകളും രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസി, സെക്കൻഡ് എസി കോച്ചുകളുമാണ് അമൃത എക്സ്പ്രസിലുള്ളത്.

പാമ്പൻ പാലം തുറക്കുന്നതോടെ അമൃത എക്സ്പ്രസ് രാമേശ്വരത്തേക്ക് സർവീസ് നീട്ടുമെന്ന് റെയിൽവേ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാലം ഉദ്ഘാടനം ഈവർഷം ഏപ്രിലിൽ നടന്നെങ്കിലും സർവീസ് നീട്ടുന്നത് നീണ്ടുപോയി. മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്ക് ഒരു തീവണ്ടി അനുവദിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇതുവരെ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി രാമേശ്വരത്തേക്ക് മുപ്പതോളം ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത്. രാമേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amritha ExpressRameswaramഅമൃത എക്സ്പ്രസ്രാമേശ്വരം

