Amritha Express: തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഇന്നു മുതൽ രാമേശ്വരത്തേക്ക്; സമയക്രമം ഇങ്ങനെ

ചെന്നൈ: തിരുവനന്തപുരം-മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് രാമേശ്വരം വരെ നീട്ടി. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പുതിയ സർവീസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രമാണ് രാമേശ്വരം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്കുള്ള ഏക ട്രെയിനായിരിക്കുകയാണ് അമൃത എക്സ്പ്രസ്.
രാത്രി 8.30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ (16343) പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45ന് ആണ് രാമേശ്വരത്ത് എത്തുക. തിരിച്ച് രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 4.55ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും.
കോട്ടയം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, പഴനി, ദിണ്ടിഗൽ വഴിയാണ് ട്രെയിൻ പ്രതിദിന സർവീസ് നടത്തുന്നത്. 12 സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളും നാല് ജനറൽ കോച്ചുകളും മൂന്ന് എസി ത്രീ ടിയർ കോച്ചുകളും രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസി, സെക്കൻഡ് എസി കോച്ചുകളുമാണ് അമൃത എക്സ്പ്രസിലുള്ളത്.
പാമ്പൻ പാലം തുറക്കുന്നതോടെ അമൃത എക്സ്പ്രസ് രാമേശ്വരത്തേക്ക് സർവീസ് നീട്ടുമെന്ന് റെയിൽവേ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാലം ഉദ്ഘാടനം ഈവർഷം ഏപ്രിലിൽ നടന്നെങ്കിലും സർവീസ് നീട്ടുന്നത് നീണ്ടുപോയി. മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്ക് ഒരു തീവണ്ടി അനുവദിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇതുവരെ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി രാമേശ്വരത്തേക്ക് മുപ്പതോളം ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത്. രാമേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.