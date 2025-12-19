Anali Malayalam Web Series: 'അണലി' വെബ്സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണം; ഹർജി നൽകി കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ്

കൊച്ചി: ‘അണലി’ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ, ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല.
എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. അണലി എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ കഥയ്ക്ക് കൂടത്തായി കൊലക്കേസുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നും സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം വിലക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, വെബ് സീരീസിന്റെ ടീസറിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതല്ലാതെ അനുമാനങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരിൽ സംപ്രേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ആകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കേസിൽ കക്ഷിയാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി.
വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസാണ്. ഹർജി വീണ്ടും ജനുവരി 15ന് പരിഗണിക്കും. ആദ്യ ഭർത്താവ് അടക്കം കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരെ സയനൈഡ് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ജോളി ജോസഫ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.