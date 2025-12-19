English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anali Malayalam Web Series: 'അണലി' വെബ്സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണം; ഹർജി നൽകി കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ്

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:49 AM IST
  • അണലി വെബ് സീരീസിന്റെ കഥ കൂടത്തായി കൊലക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു
  • അതിനാൽ സംപ്രേഷണം വിലക്കണമെന്നാണ് ജോളിയുടെ ആവശ്യം

  Anali Web Series : മലയാളത്തിൽ അടുത്ത വെബ് സീരീസുമായി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എത്തുന്നു; സംവിധാനം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, പേര് അണലി

കൊച്ചി: ‘അണലി’ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസ് പ്രതി ജോളി ജോസഫ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ, ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അം​ഗീകരിച്ചില്ല.

എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. അണലി എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ കഥയ്ക്ക് കൂടത്തായി കൊലക്കേസുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നും സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം വിലക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, വെബ് സീരീസിന്റെ ടീസറിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതല്ലാതെ അനുമാനങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരിൽ സംപ്രേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ആകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കേസിൽ കക്ഷിയാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി.

വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസാണ്. ഹർജി വീണ്ടും ജനുവരി 15ന് പരിഗണിക്കും. ആദ്യ ഭർത്താവ് അടക്കം കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരെ സയനൈഡ് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ജോളി ജോസഫ്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

