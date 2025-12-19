Police Attack: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലഹരി ആരോപിച്ച് മർദനം

എറണാകുളം: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി. 2023 ൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനും മറ്റ് പൊലീസുകാരും ചേർന്ന് അകാരണമായി മർദിച്ചതായി പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി സനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന പേരിൽ സനൂപിനെ റോഡിലും, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വച്ച് മർദിച്ചതായാണ് സനൂപ് ആരോപിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ മർദനം ചിത്രീകരിച്ച സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ തല്ലി പൊട്ടിച്ചിതായും, സനൂപിൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതുവരെ തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും സനൂപ് പറഞ്ഞു.
ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടും, എഫ്ഐആറിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായി എഴുതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതായും സനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചതെന്നും സനൂപ് പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സനൂപ് വ്യക്തമാക്കി.
