English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Police Attack: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലഹരി ആരോപിച്ച് മർദനം

Police Attack: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലഹരി ആരോപിച്ച് മർദനം

 ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 02:19 PM IST
  • മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതായും സനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി.
  • ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സനൂപ് വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. Police Attack: ​ഗ‍ർഭിണിയുടെ മുഖത്തടിച്ചു, നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചു തള്ളി; പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ- VIDEO

Trending Photos

Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
7
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Saturn Transit
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Police Attack: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലഹരി ആരോപിച്ച് മർദനം

എറണാകുളം: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി. 2023 ൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനും മറ്റ് പൊലീസുകാരും ചേർന്ന് അകാരണമായി മർദിച്ചതായി പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി സനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന പേരിൽ സനൂപിനെ റോഡിലും, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വച്ച് മർദിച്ചതായാണ് സനൂപ് ആരോപിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ മർദനം ചിത്രീകരിച്ച സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ തല്ലി പൊട്ടിച്ചിതായും, സനൂപിൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതുവരെ തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും സനൂപ് പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടും, എഫ്ഐആറിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായി എഴുതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതായും സനൂപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചതെന്നും സനൂപ് പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സനൂപ് വ്യക്തമാക്കി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Pratap Chandran

Trending News